Тысячи радикалов вышли на майдан требовать тюрьмы для окружения Порошенко

Они принесли флаги, цветки роз, перевязанные чёрными лентами, и развернули баннер "Свинарчуков Порошенко — за решётку!".

Партия "Национальный корпус" снова собрала тысячи людей на Майдане Незалежности в Киеве. Сторонники партии и рядовые граждане требуют провести расследование в отношении людей из окружения президента Украины Петра Порошенко, сообщает украинская газета "Вести".

Из громкоговорителей слышны заявления о том, как "друзья Порошенко" хозяйничают в оборонном секторе страны и разворовывают бюджетные деньги.

Активисты выстроились в колонну и отправились в правительственный квартал Киева, чтобы передать представителям власти свои требования, однако газета сообщает, что квартал оцеплен силовиками, а кордоны правоохранителей разворачивают любые транспортные средства.

Похожая акция протеста также на майдане неделю назад собрала тысячи людей. Полицейских закидали мягкими игрушками в виде свиней. Попытки националистов выступить в Полтаве жёстко пресекались полицией.