Тысячи радикалов вышли на майдан требовать тюрьмы для окружения Порошенко

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Тысячи радикалов вышли на майдан требовать тюрьмы для окружения Порошенко

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Фото: © Facebook.com/Нацкорпус

Они принесли флаги, цветки роз, перевязанные чёрными лентами, и развернули баннер "Свинарчуков Порошенко — за решётку!".

Партия "Национальный корпус" снова собрала тысячи людей на Майдане Незалежности в Киеве. Сторонники партии и рядовые граждане требуют провести расследование в отношении людей из окружения президента Украины Петра Порошенко, сообщает украинская газета "Вести".

Из громкоговорителей слышны заявления о том, как "друзья Порошенко" хозяйничают в оборонном секторе страны и разворовывают бюджетные деньги.

Активисты выстроились в колонну и отправились в правительственный квартал Киева, чтобы передать представителям власти свои требования, однако газета сообщает, что квартал оцеплен силовиками, а кордоны правоохранителей разворачивают любые транспортные средства.

Похожая акция протеста также на майдане неделю назад собрала тысячи людей. Полицейских закидали мягкими игрушками в виде свиней. Попытки националистов выступить в Полтаве жёстко пресекались полицией.

<p>Фото: © Facebook.com/Н<a href="https://www.facebook.com/NKorps/posts/576696336183572?__xts__%5B0%5D=68.ARByooxHH80Ksn4od3nxwAbkdsOwKnr_0LlUZookKbpsa8MEou05E3iEvmjVfO5Wj0_-UUBu2C_OjEsdAY4NJffSVTx58f5toDRj6zpcCYsYVccYDV8rHtHL6Evn89brl7xTYhjF4tRNcFi8I2Fi31RVUewt5mMAdo95MJeG-cWjRwpsajdZIxy0_Ox_--R51nyxzJLECK31pc5LbmPSyvBln9zF1leEn2xWfY0uO81X4U9nJu25Lr72zzgVWSWh7CxNyljJYrY7TzFO4SWiKJvd726osBRa0Br6XAgEWJ76_SPSbLTkaOSUSFJDhZcqfzZS5xldJGPy9HPoqkXvOuQ&__tn__=-R" target="_blank"><strong>ацкорпус</strong></a></p>

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