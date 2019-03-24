Россиянин рассказал об эвакуации с терпящего бедствие лайнера Viking Sky

Пассажиров доставляют на сушу с помощью вертолётов, так как непогода не позволяет использовать шлюпки.

Россиянин, находящийся в составе экипажа на круизном лайнере Viking Sky, рассказал об эвакуации пассажиров и обстановке на борту. По словам Алмана Мулдашева, паники нет, однако погода преподносит неприятные сюрпризы.

— Паники нет, все более или менее спокойные. Жертв нет, ждём эвакуации, — цитирует его Пятый канал.

По его словам, эвакуация проходит медленно. Команда помогает пассажирам, так как большинство из них — люди преклонного возраста. Члены экипажа пока остаются на борту.

Напомним, у берегов Норвегии на вертолётах эвакуируют пассажиров круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход из-за проблем с двигателем. На борту лайнера было почти 1300 человек, на берег уже доставлено более 160. Большинство пассажиров — британцы и американцы, россиян среди них нет. При этом четверо членов экипажа — из России.