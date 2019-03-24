В этом власти страны решили последовать за США. Причём происходит это на фоне намерения Штатов признать за Израилем Голанские высоты.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом глава правительства сообщила, выступая на конференции Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC) в США.

Вопрос переноса посольства в прошлом году вызвал споры в Румынии. В апреле правительство приняло меморандум, но администрация румынского президента резко отреагировала, заявив, что перенос означал бы нарушение международного права. Тогда же Дэнчилэ заявила, что меморандум — не окончательное решение, а только "площадка для дискуссии".

14 мая 2018 года в Иерусалиме состоялось официальное открытие Посольства США. Решение было принято президентом Штатов Дональдом Трампом. Премьер Румынии заявила о предстоящем переводе посольства страны в Иерусалим

Также уже завтра США могут заявить, что признают за Израилем Голанские высоты — спорную территорию с Сирией.