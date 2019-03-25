Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в убийстве Гиви и Моторолы

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Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в убийстве Гиви и Моторолы

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Гиви и Моторола. Фото: © vk.com/givi.novorossia, Википедия

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров во время пресс-конференции в Москве обвинил украинские спецслужбы в убийстве командиров батальонов "Спарта" и "Сомали" Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви).

По Мотороле и Гиви я на сто процентов уверен, что это была спецоперация Пятого управления СБУ и сил специальных операций ВСУ, — заявил Прозоров.

Напомним, Моторола был убит 16 октября 2016 года вечером при взрыве бомбы в лифте собственного дома. Гиви погиб в своём кабинете утром 8 февраля 2017 года. В Министерстве обороны ДНР в обоих случаях обвинили украинских диверсантов.

Ранее Василий Прозоров в ходе пресс-конференции заявил о причастности Украины к трагедии рейса MH-17 "Малайзийских авиалиний" и рассказал о тайных украинских тюрьмах на территории АТО.

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