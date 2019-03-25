Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

По мнению президента США, у хоккейной команды есть все шансы завоевать Кубок Стэнли в этом сезоне снова.

Игроки хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает информационный портал Fox 32 Chicago News.

President Trump with the 2018 Stanley Cup champion Washington Capitals pic.twitter.com/vQ33tYGfoD — Steve Holland (@steveholland1) 25 марта 2019 г.

Глава Соединённых Штатов встретился с игроками, чтобы поздравить их с победой, которую они одержали в июне 2018 года, впервые выиграв Кубок Стэнли.

На встречу с Трампом "Вашингтон" прибыл не в полном составе. Канадцы Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли ранее сообщили, что не будут присутствовать. Причину спортсмены не уточнили. Однако среди гостей Белого дома были все российские игроки — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Как передали журналисты президентского пула, Трамп заявил, что он большой фанат хоккея, в особенности команды "Вашингтон Кэпиталз". Также он подметил, что у спортсменов есть "очень хороший шанс" в этом сезоне вновь завоевать Кубок Стэнли.

— Чувствую, что вы снова добьетесь победы. Вы — чемпионы, и сердца у вас чемпионов, — сказал Трамп на встрече со спортсменами.

Напомним, что "Вашингтон Кэпиталс" впервые за свою 44-летнюю историю выиграл плей-офф НХЛ, обыграв в фееричном, пятом матче финальной серии "Вегас" со счётом 4:3. Среди хоккеистов, ставших обладателями самого престижного трофея в этом виде спорта, были три российских игрока. Один из них, Александр Овечкин, шёл к этому успеху долгие 13 лет.