На юге Израиля сработали сирены, несмотря на заявления о прекращении огня

Сирены тревоги сработали в израильских региональных советах Шаар ха-Негев, Сдот-Негев и Хоф-Ашкелон, у границ сектора Газа. При этом ранее представитель движения ХАМАС Фаузи Бархум объявил о взаимном прекращении огня с Израилем.
Сирены предупреждают жителей о возможных новых обстрелах из сектора Газа.
Как сообщал Лайф, израильские военные начали наносить удары по целям ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, который произошёл сегодня ночью и в результате которого пострадали семь израильтян.
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