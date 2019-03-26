Тимошенко заявила, что выйдет во второй тур с Зеленским

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко выразила мнение, что точно выйдет во второй тур выборов президента на Украине вместе с шоуменом Владимиром Зеленским.

— Для меня в этом нет интриги. Я вам могу сказать результаты первого тура… Зеленский имеет 20,89%, (Порошенко. — Прим. Лайфа) Пётр Алексеевич, и для меня это было немного неожиданно, имеет 15% с копейками. А мы имеем 31% с копейками, — рассказала Тимошенко в эфире "В гостях у Дмитрия Гордона".

Также политик добавила, что, по её данным, более 30 процентов опрошенных украинцев не собираются идти на избирательные участки.

Кроме того, Тимошенко заявила, что новому лидеру Незалежной необходимо стать "суперменом", поскольку нужно будет ликвидировать старую систему управления в стране.

Напомним, президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Действующий глава государства Пётр Порошенко уверен в своей победе, но его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. Лайф писал, что большинство украинцев называют фаворитом предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского.