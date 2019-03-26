МИД ответил на результаты расследования Мюллера о "российском вмешательстве"

Получив результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, российские дипломаты выразили надежду, что Вашингтон со временем признает необоснованность утверждений о "российском вмешательстве" и "сговоре". Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что вывод об отсутствии сговора между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Россией "просто не мог быть иным".

— Удивляет, однако, что для такого заключения команде из 19 юристов, 40 агентов ФБР, экспертов-криминалистов и прочих сотрудников потребовались почти два года работы, в течение которых было выписано 2800 судебных повесток, допрошено 500 свидетелей и проведено столько же обысков, — отметили в заявлении.

При этом дипломаты добавили, что заявляли о надуманном характере поступивших обвинений ещё три года назад.

Кроме того, в ведомстве выразили мнение, что политическая мотивированность в отношении 25 обвиняемых граждан России настолько очевидно прослеживается, что это нельзя назвать иначе, чем "позор американской юстиции".

Как писал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование Мюллера поисками несуществующей чёрной кошки.

Напомним, 24 марта американский Минюст опубликовал результаты расследования Мюллера. Его вывод: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам кандидат вёл свою избирательную кампанию законно. Глава Белого дома назвал позорным сам факт этого расследования.