Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница отказалась возвращаться в школу

В алтайском Минобре предложили Кувшинниковой записаться на приём к главе ведомства, чтобы обсудить случившееся.

Учительница Татьяна Кувшинникова, которая уволилась после публикации в Сети фотографии в купальнике, отказалась возвращаться в общеобразовательную школу. Соответствующее заявление педагог сделала в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко возмутился увольнением преподавателя и пообещал трудоустроить её. Кувшинникова рассказала, что в региональном Минобре ей предложили записаться к главе ведомства на личный приём.

— Нужно записаться к нему на приём, я ещё не записалась. В государственную общеобразовательную не хочу. Нет желания больше, тем более за копейки, — сказала учительница, отметив, что зарплата в такой школе составляет 11–12 тысяч рублей.

По словам Кувшинниковой, ей предложили должность в частной школе. Вместе с тем она хочет устроиться в художественную.

— Я же по второму образованию художник, я портреты на заказ пишу, гравюры делать могу. И интереснее мне творчеством заниматься, детей учить, — заключила педагог.

Как ранее писал Лайф, учительница одной из средних школ Барнаула Татьяна Кувшинникова уволилась из школы после скандала, который разразился вокруг её фотографии в купальнике, выложенной в социальных сетях. За Кувшинникову уже вступились министр образования Алтайского края и телеведущая Ксения Собчак.