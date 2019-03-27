ВВС Израиля нанесли новые удары по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля в ночь с 26 на 27 марта нанесли по сектору Газа новую серию ударов, сообщает Al Arabiya.

По предварительным данным, главной целью были объекты палестинского исламистского движения ХАМАС, в частности, бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам", расположенные в районе Хан-Юнисе.

Напомним, что 26 марта после долгого затишья на юге Израиля сработали тревожные сирены, предупреждая жителей о возможном возобновлении ракетных обстрелов из сектора Газа. Сообщалось, что впоследствии ВВС Израиля зафиксировали запуск одной ракеты.

Ранее Лайф писал о том, что израильские военные начали наносить удары по целям ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, который произошёл ночью 25 марта. Сообщалось, что в результате него пострадало семь израильтян, в том числе дети.