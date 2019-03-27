Порошенко рассказал, когда Украина перестанет импортировать газ

Президент Украины Пётр Порошенко 26 марта выразил уверенность в том, что в 2021–2022 году страна перестанет импортировать газ и станет энергонезависимой.

— Если мы пройдём точку невозврата (президентские и парламентские выборы. — Прим. Лайфа) 2019 года, в 2021–2022 годах Украина станет энергонезависимой, мы прекратим импортировать газ. Это будет результатом нашей позиции по энергонезависимости и энергобезопасности,— заявил политик в программе "Свобода слова".

Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта. Порошенко уверен в своей победе, однако его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. Большинство украинцев называют фаворитом предвыборной гонки шоумена Владимира Зеленского.

Также ранее СМИ рассказали, как Порошенко подготовился к возможному проигрышу на грядущих выборах главы государства.