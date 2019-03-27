Ляшко предложил ввести смертную казнь за коррупцию на Украине

Народный депутат и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко предложил в октябре 2019 года провести референдум по вопросу возобновления смертной казни за коррупционную деятельность.

— Расстрелять и показать на NewsOne (украинском телеканале. — Прим. Лайфа) с утра до вечера, десять раз. Чтобы другим неповадно было, — сказал политик в интервью NewsOne.

Кроме того, Ляшко заявил о намерениях параллельно с выборами в парламент сократить количество депутатов Верховной рады почти вдвое — с 450 до 250 человек.

На Украине отменили смертный приговор в 2000 году. Стоит отметить, что это не первое заявление Ляшко о коррупции. Ранее политик призвал "расстрелять 10 коррупционеров на Крещатике", чтобы другим неповадно было.

Также Лайф писал, что Украину могут лишить безвиза с ЕС и помощи от МВФ из-за коррупции.