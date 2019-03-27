Командующий украинскими войсками заявил, что ВСУ "на шаг впереди" армий НАТО

Генерал-лейтенант Сергей Наев уверен, что украинские войска опытнее западных армий, а в остальном мало чем от них отличаются.

Украинская армия на шаг впереди армий стран НАТО, если оценивать имеющийся боевой опыт. Такое заявление сделал командующий Объединёнными силами Украины в Донбассе Сергей Наев в интервью изданию "Голос Украины".

— Украинская армия сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту в некоторых вопросах и шагает впереди. Но для вступления в НАТО нужно пройти определённый путь… Считаю, что срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далеко, — считает Наев.

Как сообщал Лайф, это далеко не первый случай, когда украинские власти сравнивают свою армию с войсками стран НАТО и оценивают собственные вооружённые силы очень высоко. В частности, президент Украины ранее называл армию своей страны сильнейшей в Европе и отметил, что её потенциал и мощь "растут каждый день".

В то же время на Украине продолжается скандал с выявленными масштабными хищениями в оборонной сфере. Как выяснили украинские журналисты, люди из ближнего круга президента Украины Петра Порошенко закупали детали для украинского ВПК. Комплектующие приобретались с огромной наценкой через подставные фирмы в России. Кроме того, часть комплектующих была давно списана, но на украинские заводы в качестве новых.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен неоднократно заявлял, что проблема распространения коррупции в военной сфере на Украине является одной из главных причин, по которой Незалежная не может стать частью Североатлантического альянса.