МИД Бразилии призвал российских военных покинуть Венесуэлу

Министр также заявил, что его страна хотела бы провести в двустороннем формате консультации по поводу Венесуэлы с Москвой и Пекином.

Глава внешнеполитического ведомства Бразилии Эрнесту Араужу призвал российских военных покинуть территорию Венесуэлы, если они приехали для поддержки президента страны Николаса Мадуро. Об этом пишет Reuters.

— Если цель их пребывания в том, чтобы продлить срок пребывания Мадуро у власти, то последствием этого будет ещё большая трагедия для Венесуэлы, ещё больше людей будут голодать и бежать из страны, — заявил глава бразильского МИД.

При этом он подчеркнул, что Россия понимает, что поддержка президента Николаса Мадуро ухудшает социально-экономическую обстановку в Каракасе.

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Венесуэлу прибыли высокопоставленные российские военные и были опубликованы кадры приземления самолётов. По данным источников в Каракасе, военные прилетели для участия в двусторонних консультациях.

Вскоре после этого американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением, что Россия должна уйти из Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила ему, что прежде чем давать России советы по текущей ситуации в Венесуэле, США следует выполнить свои обещания по выводу войск из Сирии.