Документы на участие в этом году подало рекордное число кандидатов, но в итоге за пост главы государства 31 марта поборются 39 претендентов.

В 00:00 (01:00 мск) на Украине наступил "день тишины" перед президентскими выборами. С этого момента официально запрещена любая агитация, кроме того, коммунальные службы должны снять расклеенные предвыборные листовки и плакаты.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В рамках нынешней кампании сразу 89 человек изъявили желание стать президентом Незалежной, однако зарегистрированы были 44, и это рекорд для страны. Позже пять человек официально снялись в пользу других политиков. В итоге за пост главы государства 31 марта поборются 39 претендентов.

Лидерами гонки эксперты и сами граждане (по данным опросов) называют шоумена Владимира Зеленского, нынешнего президента Петра Порошенко, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко, кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко и главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.