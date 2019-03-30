Reuters: В Ханое Трамп попросил Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

Читайте также

Reuters: В Ханое Трамп попросил Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

415

Фото: © Twitter/The White House‏

По данным агентства, глава Белого дома передал лидеру КНДР соответствующий документ в отеле Metropol 28 февраля.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором призывал перевезти северокорейское ядерное оружие и топливо в Штаты. Об этом стало известно агентству Reuters.

Напомним, переговоры лидеров состоялись в Ханое 28 февраля. Ким Чен Ын и Дональд Трамп досрочно покинули место проведения саммита, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе.

Также ранее СМИ сообщали, что причиной досрочного завершения саммита США — КНДР является требование Вашингтона закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна секретный завод по обогащению урана.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×