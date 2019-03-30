Минтруд назвал самые стабильные отрасли для работы

Увольнения же наиболее вероятны в сферах администрирования, документооборота, страхования, а также в банковской.

ВНИИ труда (входит в состав Министерства труда и социального развития) опубликовало список самых стабильных отраслей для работы в России. В частности, как гласит статистика, ими являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает RT.

Уверенно на рынке труда чувствуют себя работники здравоохранения, образования и IT-технологий, а вот в список менее стабильных вошли сферы сельского хозяйства, рыболовства и ЖКХ, но тут идёт речь в основном о занимающихся вспомогательной работой специалистах среднего звена и руководителях, которых на рынке переизбыток.

Отдельно эксперты отметили, что рискуют попасть под сокращение сотрудники области администрирования, документооборота, а также банковской сферы и страхования. Причиной являются новые технологии, которые заменяют рутинные процессы.

Ранее в Минтруда назвали представителей профессий, которым легче найти работу.