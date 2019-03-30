Правительство отказалось от идеи обязательной установки "умных счётчиков"

Эксперты подсчитали затраты на эту инициативу, и сумма получилась слишком чувствительной для россиян.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что правительство России отказалось от идеи обязательной установки "умных счётчиков" на газ, так как после подсчёта затрат выяснилось, что сумма на реализацию этой инициативы вышла слишком солидная.

— Правительство Российской Федерации не может принимать решение без учёта интересов потребителей, — отметил вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24".

Дмитрий Козак уточнил, что к реализации этой идеи власти вернутся, когда подешевеют счётчики и затраты будут не такими чувствительными для потребителей газа.

Ранее СМИ сообщили, что россиян, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить умные счётчики. Пояснялось, что один такой счётчик обошёлся бы в пять тысяч рублей. Эксперты уже тогда заявляли, что это предложение "закончится ничем", поскольку это невыгодно ни поставщикам услуг, ни потребителям.