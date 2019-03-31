В Москве зафиксировали нашествие диких лисиц

По словам эксперта, животные постепенно заменяют бродячих собак и кошек на улицах города.

Изменения окружающей среды и климата за последние годы приводят к тому, что всё чаще на улицах столицы горожане замечают диких животных, например, лис. Об этом рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

— У лис какое-то нашествие в последние два года. Каждую неделю где-то по 40 обращений по поводу лис. От 30 до 40. В основном это юг, юго-восток. Кто-то жалуется, кто-то боится, кто-то просит помочь. Кто-то просто нас извещает, что это ненормально, обратите внимание, — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, появление такого количества лис на улицах — следствие естественной миграции животных. В последние годы город всё активнее помогает бездомным животным и борется с вредителями типа крыс, из-за чего их количество на улицах уменьшилось.

В то же время "кормовая база" осталась прежней, теперь на неё претендуют новые обитатели. Ведь для людей Москва — это город, а для животных это такая же среда обитания, как и лес. Фактически дикие животные постепенно замещают бродячих собак.

Вместе с тем Кульбачевский предупреждает, что дикие животные очень опасны для человека, поскольку являются разносчиками бешенства, хотя с этим и борются, разбрасывая в местах обитания специальный корм, заменяющий прививки.

Нынешней зимой жители Москвы и области стали чаще жаловаться на встречи с дикими животными в черте города. Очевидцы рассказывали о лисах и даже стаях, которых легко можно было встретить на детской площадке или около подъезда. В феврале одну даже спасли из Москвы-реки. Прошлым летом на улицы столицы также обрушилось "рыжее нашествие".