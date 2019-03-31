Пореченков назвал Зеленского унылым после слов об "идиотах"

Читайте также

Пореченков назвал Зеленского унылым после слов об "идиотах"

6027

Актёр Михаил Пореченков. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Актёр был уверен в том, что украинский шоумен не лишится чувства юмора после того, как займётся политикой.

Российский актёр Михаил Пореченков ответил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому, который назвал его и Ивана Охлобыстина "идиотами" в ответ на видео в "поддержку" кандидата.

Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! Я думал, что с Зеленским это не произойдёт, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом, — заявил Пореченков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что юмористические скетчи появились на днях в "Инстаграме" Охлобыстина. В одном из роликов они с Пореченковым шутливо агитируют за Зеленского и поднимают тосты со словами "Слава Украине" и "Крым наш", а в другом фантазируют, какие должности в руководстве Украины могут достаться им в случае победы актёра.

В ответ на это Владимир Зеленский назвал их идиотами и задался вопросом, зачем они это сделали.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×