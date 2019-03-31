СМИ: Убийцы Хашогджи проходили подготовку в США

Многие члены группы "быстрого реагирования", жестоко убившие журналиста Джамаля Хашогджи, проходили подготовку в американской компании, обладающей лицензией Госдепа. Об этом пишет The Washington Post.

Как уточняется, в ходе расследования обозреватель издания узнал о том, что часть убийц Хашогджи проходили подготовку в американской компании Tier 1 Group, которая базируется в штате Арканзас.

Отмечается, что сотрудничество между спецслужбами США и Саудовской Аравии в настоящий момент заморожены, поскольку Вашингтон ждёт, когда Эр-Рияд ответит на вопросы, связанные с гибелью журналиста.

Представители Соединённых Штатов, в свою очередь, просят коллег прояснить роль принца Саудовской Аравии, опасаясь, что он может стать новым "Саддамом Хусейном".

Кроме того, в расследовании упоминается израильская компания NSO Group, которая специализируется на взломе мобильных телефонов. По предварительным данным для взлома телефона Хашогджи была использована продукция именно этой фирмы.

Как писал Лайф, ранее Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подозреваемых по делу Хашогджи.

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста жестоко убили. Как утверждается, тело Хашогджи было перевезено в дом генконсула Саудовской Аравии в чемоданах. Останки нашли в колодце на территории резиденции.