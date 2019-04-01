Договор о дружбе между РФ и Украиной официально прекращает действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между РФ и Украиной, подписанный главами государств в 1997 году, официально прекращает действие 1 апреля, после того как Киев отказался его продлевать.

По условиям Договора страны признавали существующие между ними границы и давали обещание не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Отмечается, что вместе с Договором прекращает действие целая система двусторонних соглашений, в числе которых и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Напомним, 10 декабря прошлого года действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. В Кремле выразили сожаление, что Киев принимает такие "опрометчивые решения". Действие соглашения истекает 1 апреля 2019 года.

Как писал Лайф, Порошенко напомнил об окончании действия документа в день президентских выборов на Украине.