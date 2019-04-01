Пожаловавшаяся на поцелуй Байдена американка отреагировала на его ответ

По словам женщины, проблема подобных случаев кроется в том, что высокопоставленным лицам редко решаются сказать всю правду в лицо.

Американский политик Люси Флорес, которая обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в харассменте, прокомментировала его ответ на инцидент. Об этом сообщает информационный ресурс Mediaite.

Напомним, что на днях Флорес поделилась откровенным воспоминанием о неожиданной встрече с политиком: во время предвыборного мероприятия в ноябре 2014 года Байден подошёл к ней сзади, приобнял, понюхал волосы и поцеловал в затылок.

Позицию политика по данному вопросу изложил пресс-секретарь. Однако общего заявления оказалось недостаточно, поэтому 31 марта было распространено сообщение самого Брайдена.

— Быть может, я иначе запомнил эти события, быть может, меня удивляет то, что я слышу. Но мы живём в такое важное время, когда женщины должны иметь возможность поделиться своими переживаниями, а мужчинам следует обращать внимание. Я так и буду делать, — рассказал Байден.

Также в тексте политик рассказал, что за время своей карьеры, в ходе которой у него было бесчисленное количество деловых встреч и рукопожатий, он полагал, что "никогда, ни единого раза не вёл себя неуместно".

— Это определённо лучше первого заявления. Я рада, что он готов слушать. Я рада, что он проясняет свои намерения, — прокомментировала Флорес ответ политика.

Однако она заявила, что случай в ноябре 2014 года был не единственным, когда Байден проявил неравнодушие к женщинам. По словам Люси, факт того, что он "никогда, ни единого раза не вёл себя неуместно" преувеличен. По признанию женщины, её "несколько расстраивает его неосведомлённость, поскольку все эти случаи были запечатлены на фотографиях и видеозаписях".

Кроме того, Флоренс считает, что наиболее вероятной причиной "неосведомлённости" Байдена является то, что никто и никогда не решался ему сказать: "Мистер вице-президент, вы должны прекратить это делать и держать руки при себе".

Напомним, что Лайф ранее писал о том, что в 2017 году политик внезапно поцеловал в щёку студентку, когда делал с ней селфи. Впрочем, по словам девушки, она была не против получить поцелуй.

Джо Байден намерен участвовать в предвыборной гонке 2020 года.