Стало известно, как экс-полицейскому удалось похитить двух сестёр в Москве

Найти девочек помог местный житель — он видел Арину и Элину перед их исчезновением, о чём и сообщил полицейским.

Бывший полицейский, который подозревается в похищении двух несовершеннолетних сестёр, увёл Арину и Элину в свою квартиру силой, угрожая убийством. Как стало известно Лайфу, разговор злоумышленника с подростками завязался на детской площадке.

Бабушка одной из пострадавших девочек — Элины — рассказывает, что сёстры сидели на качелях, когда к ним подошёл неизвестный. Мужчина попросил девочек помочь ему открыть домофон, но те отказались и поспешили уйти с площадки. Тогда злоумышленник схватил Элину за капюшон и пригрозил убить её отвёрткой.

Найти девочек помог местный житель — он видел сестёр перед их исчезновением, о чём и сообщил полицейским.

Ранее Лайф писал, что экс-сотрудника полиции подозревают в похищении двух несовершеннолетних двоюродных сестёр, а одна из них раскрыла чудовищные подробности случившегося.