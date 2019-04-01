На Украине возбуждено 66 уголовных дел по нарушениям в ходе выборов

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что с 31 марта было возбуждено 66 уголовных дел по фактам нарушений в ходе президентских выборов в стране.

— По ним ведутся расследования. Важно, чтобы по каждому из этих нарушений мы дошли до конца и дали оценку, — сказал он в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По словам Авакова, с 31 марта зафиксировано 2662 обращения касательно нарушений в ходе избирательного процесса. Впрочем, как отметил глава МВД, они были "в основном незначительные" — "от незаконного голосования до незаконной агитации, фотографирования и обнародования бюллетеней".

Ранее Аваков заявил о кибератаке на систему ЦИК Украины во время выборов. По словам главы МВД, IP-адреса хакеров были зарегистрированы в Киеве и в РФ, но атаки удаётся отражать.

Напомним, выборы на Украине прошли 31 марта. По итогам первого тура продолжает лидировать шоумен Владимир Зеленский, после обработки 95% бюллетеней набравший 30,26% голосов. Действующего лидера Незалежной Петра Порошенко поддержали 15,94% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.