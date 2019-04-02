Американский журналист рассказал об "интимном контакте" с Байденом

Несмотря на это, колумнист заступился за политика, посоветовав отнестись к этой истории "серьёзно".

Журналист американской ежедневной газеты The Washington Post Джонатан Кейпхарт заступился за бывшего вице-президента США Джо Байдена, ранее обвинённого в харассменте.

В интервью изданию Mediaite Кейпхарт поделился забавным случаем, который произошёл с ним в ноябре 2017 года. Тогда колумнист увиделся с политиком во время личной встречи.

— У меня был такой же опыт взаимодействия с ним, очень близкое общение. Он положил свой лоб мне на лоб. Я только что разговаривал с ним один на один в Скенектади (город на северо-востоке США в штате Нью-Йорк. — Прим. Лайфа), и он был очень доволен тем, как прошла наша беседа, — сказал журналист.

Кейпхарт добавил, что таким не совсем официальным образом Байден решил приободрить его и поздравить с успешным окончанием встречи.

Также журналист отметил, что политик показался ему "очень приятным человеком", однако к обвинениям Люси Флорес всё же следует отнестись "серьёзно".

Кейпхарт призвал демократов задуматься над тем, какую роль может сыграть данная история в предвыборной гонке 2020 года, в которой Байден намерен участвовать от Демократической партии США.

Напомним, американский политик Люси Флорес поделилась откровенным воспоминанием о неожиданной встрече с политиком: во время предвыборного мероприятия пять лет назад Байден подошёл к ней, приобнял, понюхал волосы и поцеловал в затылок.

В ответ на обвинения Байден сделал официальное заявление. Он рассказал, что воспринял эти события под другим углом и не может припомнить случая за долгое время своей карьеры, когда вёл себя неуместно. Однако он заметил, что рад откровениям Флорес. Политик сообщил, что впредь будет это учитывать. Люси отреагировала на его сообщение положительно.