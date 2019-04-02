В Китае более 60 человек пострадали при взрыве на похоронах

По данным местных властей, взорвался баллон с газом, когда люди собрались за поминальным ужином.

По меньшей мере 66 человек получили различные ранения в результате взрыва на похоронах в городе Бачжоу на севере Китая. Как сообщает Центральное телевидение Китая, причиной инцидента стало воспламенение бытового газа в баллоне. Все пострадавшие были госпитализированы.

Инцидент произошёл во время традиционного поминального ужина сразу после церемонии погребения. По мнению местных властей, имела место быть неправильная эксплуатация газового оборудования при разогреве еды. Полиция задержала двух человек, ведётся следствие.

Отметим, для Китая это уже не первый трагический инцидент со взрывом за последние недели. Как сообщал Лайф, 21 марта в Китае произошёл взрыв на химическом заводе, в результате которого погибло, по последним данным, 47 человек. 31 марта ещё один взрыв на заводе унёс жизни семи человек.