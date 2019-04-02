Мэйси Уильямс сбежала с телешоу после слов о судьбе Арьи из "Игры престолов"

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Мэйси Уильямс сбежала с телешоу после слов о судьбе Арьи из "Игры престолов"

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Премьера заключительного сезона популярного телесериала запланирована на 14 апреля.

Актриса Мэйси Уильямс (Арья Старк из "Игры престолов") выступила на шоу Джимми Фэллона. Девушка пересказала основные события из жизни её героини, а после этого объявила, что проговорилась о ещё не вышедшем на экраны эпизоде, и тут же выбежала из студии.

Последние съёмочные дни были достаточно эмоциональны, потому что мы прощались со съёмочной группой. Когда я узнала, что Арья умирает во второй серии...

Мэйси Уильямс

Актриса спросила, был ли это прямой эфир и можно ли вырезать её слова. После этого она выбежала из студии. Ведущий направился за ней, а позже стало известно, что это был розыгрыш.

Ранее Уильямс поделилась впечатлениями о финале съёмок сериала. Вместе с этим звёзды "Игры престолов" начали прощаться с сериалом и своими героями.

Напомним, премьера восьмого (финального) сезона "Игры престолов" состоится 14 апреля.

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