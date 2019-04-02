Мэйси Уильямс сбежала с телешоу после слов о судьбе Арьи из "Игры престолов"

Премьера заключительного сезона популярного телесериала запланирована на 14 апреля.

Актриса Мэйси Уильямс (Арья Старк из "Игры престолов") выступила на шоу Джимми Фэллона. Девушка пересказала основные события из жизни её героини, а после этого объявила, что проговорилась о ещё не вышедшем на экраны эпизоде, и тут же выбежала из студии.

Последние съёмочные дни были достаточно эмоциональны, потому что мы прощались со съёмочной группой. Когда я узнала, что Арья умирает во второй серии... Мэйси Уильямс

Актриса спросила, был ли это прямой эфир и можно ли вырезать её слова. После этого она выбежала из студии. Ведущий направился за ней, а позже стало известно, что это был розыгрыш.

Ранее Уильямс поделилась впечатлениями о финале съёмок сериала. Вместе с этим звёзды "Игры престолов" начали прощаться с сериалом и своими героями.

Напомним, премьера восьмого (финального) сезона "Игры престолов" состоится 14 апреля.