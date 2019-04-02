Сбивший сотрудника ДПС таксист арестован на два месяца

Сам Хусейн Гугаев во время судебного заседания заявил, что жалеет о том, что произошло.

Хусейн Гугаев, сбивший инспектора ДПС в Москве, арестован на два месяца, до 31 мая. Об этом сообщили Лайфу в Пресненском суде Москвы.

— Постановлением Пресненского районного суда города Москвы в отношении Гугаева Хусейна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 мая, — рассказал представитель суда.

Как уже сообщал Лайф, 31 марта Гугаев наехал на инспектора ДПС, когда тот оформлял аварию, в районе Третьего транспортного кольца в Москве. Мужчина был лишён прав за вождение в пьяном виде. Лайф опубликовал видео с места ДТП.

Сам Гугаев ранее заявил, что жалеет о случившемся. Также мужчина отметил, что не был пьян и находился в "отличном состоянии".