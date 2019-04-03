Экс-депутат Рады пригрозила Зеленскому тюрьмой за использование русского языка

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что Владимир Зеленский "должен сесть в тюрьму" за использование русского языка.

В студии, где эксперты обсуждали итоги первого тура выборов, была показана видеозапись, где кандидат в президенты Зеленский обратился к избирателям на русском языке.

Фарион заметила, что за использование негосударственного языка шоумена нужно "посадить за решётку", не допустив до второго тура.

— А вы можете перевести, что оно несло? I don't understand ("Я не понимаю". — Прим. Лайфа), что оно несло. Оно в украинском государстве живёт, оно выучило государственный язык? — сказала Фарион в эфире телепередачи "На границе выбора" телеканала НТА.

Также экс-депутат Рады отметила, что Зеленский "насилует язык на глазах у всей страны" и, в частности, тех, кто "пытается защитить" Украину.

Стоит отметить, что Фарион давно известна своей ненавистью к русскому языку. Ранее она выступала за то, чтобы русскоязычных жителей Украины ограничить в правах, а в июле прошлого года призвала линчевать их.

Лайф ранее писал, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил в защиту русского языка. По словам шоумена, власти Незалежной обязаны поддерживать русский язык и языки нацменьшинств. Также недавно Зеленский предложил запустить русскоязычный телеканал.