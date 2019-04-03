Суд приговорил нижегородскую мать-убийцу к 19 годам колонии

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Суд приговорил нижегородскую мать-убийцу к 19 годам колонии

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Фото: Нижний Новгород Онлайн

Суд приговорил жительницу Нижнего Новгорода Елену Каримову к 19 годам колонии. Её признали виновной в убийстве двоих своих детей и краже. Суд также отметил доказанность того факта, что женщина действовала с прямым умыслом и убивала малышей, будучи полностью вменяемой.

<p>Фото: Instagram.com</p>

Суд также добавил, что Каримова может обжаловать приговор.

По версии следствия, в прошлом году Каримова задушила двухлетнего Сулеймана и четырёхлетнюю Хадижу, после чего пыталась сжечь их тела в Нижегородской области. В то, что она виновата, не верят её родственники. Женщина постоянно путалась в показаниях. Ранее она также признавала свою вину и говорила, что решилась на убийство, поскольку не могла обеспечить детям достойную жизнь.

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