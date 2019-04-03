Штаб Зеленского потребовал извинений от Порошенко

После итогов первого тура выборов действующий президент Украины назвал лидера гонки "марионеткой Коломойского".

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского потребовал от действующего президента Украины Петра Порошенко извинений за то, что он называл Зеленского "марионеткой Коломойского", сообщает интернет-издание The babel.

— Действующему президенту не мешало бы извиниться. Он называет треть избирателей страны марионетками одного из олигархов — это не ложится в канву европейского политического деятеля, — отметил представитель штаба кандидата Дмитрий Разумков.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский опубликовал список требований к Порошенко. Среди них принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов, отзыв проекта закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Напомним, президентские выборы на Украине прошли 31 марта. По итогам первого тура лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, после обработки 99% протоколов набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.