Названа дата прощания с Алексеем Булдаковым

Подруга семьи рассказала, что сейчас решается вопрос о возвращении тела актёра в Россию.

Прощание с актёром Алексеем Булдаковым должно состояться в воскресенье, 7 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу семьи актёра Татьяну Руднёву.

— Мы сейчас в посольстве, решаем вопрос о возвращении тела Алексея Ивановича в Россию, оформляем все документы. Надеемся, что прощание пройдёт в воскресенье в Доме кино, — сказала она.

Булдаков, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Особенности национальной охоты", скончался в гостиничном номере в Улан-Баторе (Монголия). По предварительным данным, у артиста оторвался тромб.

Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе на Алтае. Учился в Молодёжной театральной студии при Павлодарском драматическом театре имени А.П. Чехова, затем работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1990-х переехал в Москву.