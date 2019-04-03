Нурмагомедов назвал Макгрегора насильником и лицемером

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов жёстко ответил на очередную порцию оскорблений от Конора Макгрегора в адрес жены.
Напомним, ранее ирландец назвал супругу Хабиба "полотенцем", после чего удалил этот пост в "Твиттере".
— Ты насильник. Ещё ты лицемер, который не отвечает за свои поступки, — написал Нурмагомедов, намекнув на обвинения ирландца в сексуальном преступлении.
Также Хабиб отметил, что "возмездие обязательно найдёт" Макгрегора.
Ранее Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры. По мнению Нурмагомедова, ирландец сделал это заявление лишь для собственного пиара. При этом Хабиб сравнил Конора с ревнивой женой.
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