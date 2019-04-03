Пенс: США открыты к диалогу с Россией по ДРСМД

Вашингтон остаётся открыт к диалогу с Москвой по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил вице-президент США Майк Пенс на конференции в рамках совещания глав МИД стран НАТО.
Он также выразил надежду, что Россия "найдёт путь к полному соблюдению" условий соглашения.
Напомним, Договор о РСМД подписали в 1987 году Михаил Горбачёв и Рональд Рейган. В феврале 2019 года США объявили о выходе из соглашения, Москва ответила тем же.
Как писал Лайф, американские военные теперь собираются испытать свою ранее запрещённую ракету.
В свою очередь в России заявили, что в свете таких событий не могут пойти на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, избавиться от которых требовали США.
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