Последний фильм с Алексеем Булдаковым выйдет в прокат до конца года

Последняя картина с участием актёра Алексея Булдакова будет выпущена в российский прокат в конце текущего года. Об этом сообщила продюсер фильма Анна Крутова.

— Надеюсь, что к концу года фильм выйдет, там новогодняя история. Мы только закончили производство фильма, сделали постпродакшн, — приводит её слова ТАСС.

Крутова также сообщила, что картина называется "Дикие предки" и снята в жанре семейной комедии. Предпремьерный показ фильма планировался в мае на фестивале "От всей души" в городе Ульяновске, где и проходили съёмки. Булдаков предстанет перед зрителями в образе одного из главных героев, с ним в паре на экране появится актриса Роза Хайруллина.

— Он сыграл прекрасного совершенно деда-казака. Там такая трогательная история любви, это про семейство русских, казаков и татар, — добавила Крутова.

Напомним, Алексей Булдаков скончался 3 апреля на 69-м году жизни в столице Монголии Улан-Баторе, куда приехал на празднование дня рождения друзей. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Сообщалось, что прощание с артистом состоится 7 апреля в Доме кино в Москве.