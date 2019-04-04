Последний фильм с Алексеем Булдаковым выйдет в прокат до конца года

Читайте также

Последний фильм с Алексеем Булдаковым выйдет в прокат до конца года

2

Алексей Булдаков. Фото: © kino-teatr.ru

Последняя картина с участием актёра Алексея Булдакова будет выпущена в российский прокат в конце текущего года. Об этом сообщила продюсер фильма Анна Крутова.

Надеюсь, что к концу года фильм выйдет, там новогодняя история. Мы только закончили производство фильма, сделали постпродакшн, — приводит её слова ТАСС.

Крутова также сообщила, что картина называется "Дикие предки" и снята в жанре семейной комедии. Предпремьерный показ фильма планировался в мае на фестивале "От всей души" в городе Ульяновске, где и проходили съёмки. Булдаков предстанет перед зрителями в образе одного из главных героев, с ним в паре на экране появится актриса Роза Хайруллина.

Он сыграл прекрасного совершенно деда-казака. Там такая трогательная история любви, это про семейство русских, казаков и татар, — добавила Крутова.

Напомним, Алексей Булдаков скончался 3 апреля на 69-м году жизни в столице Монголии Улан-Баторе, куда приехал на празднование дня рождения друзей. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Сообщалось, что прощание с артистом состоится 7 апреля в Доме кино в Москве.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×