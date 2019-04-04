Замминистра обороны Украины заявил, что страна уже "одной ногой" в НАТО

Заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук выразил мнение, что Киев уже "одной ногой" находится в НАТО.
Как отметил Шевчук, это случилось по причине изменения условий военных закупок.
— Минобороны подписало соглашение с агентством НАТО по поддержке и снабжению об установлении отношений в сфере купли-продажи в поддержку несистемных брокерских услуг для ВСУ, — признался он в интервью Тиждень.ua.
Таким образом, по словам Шевчука, Киев стремится снизить зависимость от российского оборонного комплекса.
Напомним, в феврале текущего года лидер Незалежной Пётр Порошенко подписал закон, закрепляющий курс Украины на вступление в НАТО. Ранее он назвал двух врагов Киева на пути в Североатлантический альянс. При этом Порошенко похвастался тем, что военные из стран — членов НАТО специально приезжают на Украину учиться у ВСУ "бить врага".
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