Саакашвили: Порошенко нанял "гения чёрного пиара" из Израиля

Михо предупреждает: действует этот специалист грязно и беспощадно, а вся его стратегия строится на очернении оппонента.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что Пётр Порошенко нанял "чёрного пиарщика" Моше Клюгхафта. Именно с его помощью действующий украинский лидер намерен добиться победы над Владимиром Зеленским во втором туре выборов.

Саакашвили предупреждает: Клюгхафт действует грязно и беспощадно, а вся его стратегия строится на очернении оппонента. Сам Моше — гражданин Израиля, однако проявлять себя привык на внешних площадках. Например, его бывший клиент — грузинский премьер-министр Бидзина Иванишвили.

— Мы его знаем по Грузии, где он работал на олигарха Иванишвили. Этот тезис о том, что Зеленский — марионетка, — это его рук дело, и в ближайшие дни он выбросит серию грязных трюков против Зе, — написал Саакашвили в своём фейсбуке.

О том, что Моше Клюгхафт уже прибыл в Киев, свидетельствуют его странички в соцсетях. После первой шумихи он тщательно подтёр свои посты с фотографиями из украинской столицы, но сейчас уже не делает из своего визита секрета.

Напомним, первый тур президентских выборов в Незалежной состоялся 31 марта. Победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, после обработки 99% протоколов набравший 30,23% голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 15,92% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.

Отметим, социологи уже предсказали Зеленскому победу во втором туре выборов с результатом 49,4%.