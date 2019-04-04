Эксперт призвал имеющего низкий рейтинг Порошенко каяться, а не дебатировать

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Эксперт призвал имеющего низкий рейтинг Порошенко каяться, а не дебатировать

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Пётр Порошенко. Фото © AP Photo/Efrem Lukatsky

За действующего украинского лидера по итогам первого тура президентских выборов проголосовали всего лишь 15,95% граждан.

Украинскому лидеру Петру Порошенко, учитывая его рейтинг на выборах главы государства, стоит не идти на дебаты, а следует покаяться перед украинцами. Такое мнение на своей странице в "Фейсбуке" высказал эксперт-международник, бывший директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

Он отметил, что не понимает, как Порошенко намерен управлять страной ещё пять лет, имея самый большой антирейтинг.

Не понимаю, как Порошенко собирается править страной, где его так много людей люто ненавидят. Зеленскому могут не доверять, не понимать, не верить в него, но ненависть испытывают максимум к нарисованной пропагандой власти карикатуре "агента Кремля". И то речь о мизерном числе граждан, — говорит эксперт.

Как ранее сообщалось, Зеленский согласился на дебаты с Порошенко при условии, что они состоятся на самом большом стадионе Украины — НСК "Олимпийский". Действующий президент страны Пётр Порошенко дал согласие на такой формат.

Напомним, что Владимир Зеленский победил по итогам первого тура президентских выборов с результатом 30,24% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95% граждан, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,4%.

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