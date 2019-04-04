Эксперт призвал имеющего низкий рейтинг Порошенко каяться, а не дебатировать

За действующего украинского лидера по итогам первого тура президентских выборов проголосовали всего лишь 15,95% граждан.

Украинскому лидеру Петру Порошенко, учитывая его рейтинг на выборах главы государства, стоит не идти на дебаты, а следует покаяться перед украинцами. Такое мнение на своей странице в "Фейсбуке" высказал эксперт-международник, бывший директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

Он отметил, что не понимает, как Порошенко намерен управлять страной ещё пять лет, имея самый большой антирейтинг.

— Не понимаю, как Порошенко собирается править страной, где его так много людей люто ненавидят. Зеленскому могут не доверять, не понимать, не верить в него, но ненависть испытывают максимум к нарисованной пропагандой власти карикатуре "агента Кремля". И то речь о мизерном числе граждан, — говорит эксперт.

Как ранее сообщалось, Зеленский согласился на дебаты с Порошенко при условии, что они состоятся на самом большом стадионе Украины — НСК "Олимпийский". Действующий президент страны Пётр Порошенко дал согласие на такой формат.

Напомним, что Владимир Зеленский победил по итогам первого тура президентских выборов с результатом 30,24% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95% граждан, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко поддержали 13,4%.