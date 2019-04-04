Омичка скончалась от рака, пока ей ставили другие диагнозы

Первоначально врачи решили, что у женщины пневмония, затем "нашли" хронический бронхит и бронхиальную астму.

52-летней жительнице Омска трижды поставили неверный диагноз, пока у неё не обнаружили рак. Однако и тогда врачи не смогли назвать вид заболевания, сообщает омский портал "Город 55". С лечением дотянули до того, что женщина скончалась.

За день до смерти слабеющую пациентку навестила дочь Екатерина. Она нашла свою мать в неприбранной постели с кислородной трубкой.

— Не знаю, сколько бегала искала врача, его нигде не было. Одна медсестра на всё отделение. Все жмут тревожную кнопку, она бегает разрывается. За мамой не ухаживали. Я сама её и в туалет водила, и постельное меняла. Врач не знал, что она не ест, — рассказала девушка.

Пациентке поставили лишь один укол обезболивающего, и врач признался, что медики не знают, от чего лечить женщину.

После того как пациентка скончалась, в её медкарте были указаны метастазы, хотя в личном разговоре с дочерью врачи уверяли, что их не наблюдали, из-за этого и была отложена химиотерапия. Сейчас дочь погибшей готовит документы в суд.

Пару недель назад Лайф рассказывал об обратной ситуации — медики Екатеринбурга назначили женщине несколько сеансов химиотерапии, хотя у неё не было рака. Она выиграла иск на 750 тысяч рублей против врачей.

В России число уголовных дел о врачебных ошибках за прошлый год выросло на 24%.