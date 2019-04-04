Зеленский отказался сдавать анализы в медпункте, который предложил Порошенко

Представители штаба шоумена отметили, что не доверяют медицинскому пункту на территории стадиона "Олимпийский", так как он является государственным учреждением.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед теледебатами будет сдавать анализы на алкоголь и наркотики в частной клинике, но не там, где предложил украинский лидер Пётр Порошенко. Об этом сообщил политконсультант "ЗеКоманды" Дмитрий Разумков.

По его словам, штаб шоумена не доверяет медицинскому пункту на территории НСК "Олимпийский", так как он является государственным учреждением. В частной клинике сдать анализы предложили и Порошенко.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский согласился на дебаты с Порошенко при условии, что они состоятся на самом большом стадионе Украины — НСК "Олимпийский". Действующий президент страны Пётр Порошенко дал согласие на проведение дебатов на стадионе. Арбитром предложили быть экс-кандидату в президенты Юлии Тимошенко, которая не прошла во второй тур выборов.