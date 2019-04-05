В США в пятый раз заблокировали резолюцию о публикации доклада Мюллера

Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол в пятый раз заблокировал резолюцию об обнародовании доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому делу". Об этом сообщает портал Axios.

Отмечается, что Пол при поддержке республиканского большинства в Сенате блокирует документ, хотя он был единогласно принят в палате представителей, где большинство принадлежит противникам Трампа — демократам.

В конце марта спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил своё почти двухлетнее расследование "российского дела" и предоставил итоговый доклад главе Минюста США и генпрокурору Уильяму Барру.

Ожидалось, что вскоре документ будет представлен общественности, однако представители ведомства заявили, что это невозможно до внесения правок, поскольку некоторые данные в докладе носят конфиденциальный характер. Поэтому были опубликованы лишь основные выводы. Дата "презентации" до сих пор неизвестна.