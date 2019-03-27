СМИ узнали сроки публикации доклада Мюллера по России

Публичная часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года будет опубликована в течение нескольких недель. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, генеральный прокурор США Уильям Барр пока не планирует передавать копию доклада Белому дому.

Как писал Лайф, ранее доклад Мюллера прокомментировали в МИД РФ, заявив, что вывод о безосновательности выдвинутых обвинений "просто не мог быть иным".

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование о "российском вмешательстве" поисками несуществующей чёрной кошки.

Напомним, 24 марта американский Минюст опубликовал результаты расследования Мюллера. Вывод: предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, а сам кандидат вёл свою избирательную кампанию законно. Глава Белого дома назвал позорным сам факт этого расследования.