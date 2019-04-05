Порошенко опубликовал очередное обращение к Зеленскому

Действующий президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз записал обращение к своему сопернику по второму туру выборов Владимиру Зеленскому. Порошенко снова призвал его принять участие в дебатах, хотя ранее Зеленский и так согласился.

Украинский лидер заявил, что дебаты — "это не страшно", а также похвалился, что за свою карьеру он "не раз принимал вызовы, и не только от политических оппонентов, но и от сильных врагов".

— Не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь — это некрасиво! Будьте мужиком! Приходите на дебаты. Стадион так стадион. Я жду, — обращение украинского лидера опубликовано в его фейсбуке.

Как ранее писал Лайф, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, тот согласился при условии встречи на стадионе, а не в телестудии. Порошенко при этом принял вызов.