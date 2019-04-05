Байден иронично ответил на шуточное видео Трампа о приставаниях

Возможный участник предвыборной гонки в США в 2020 году, бывший вице-президент Джо Байден не оценил шуточное видео от Дональда Трампа, на котором он "пристаёт" сам к себе.

— Я вижу, ты уже на работе и занят своими обязанностями, как обычно, — написал он в своём твиттере и прикрепил к посту также твит Трампа.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в "Твиттере" шуточный видеоролик, на котором Байден подходит сам к себе сзади, после чего прижимается носом к шее.

Эта запись стала ответом на разгорающийся скандал вокруг бывшего вице-президента, которого обвиняют в харассменте сразу семь женщин. Ситуацию не спасло даже то, что журналист Джонатан Кейпхарт признался, что у него тоже был "интимный контакт" с Байденом. После этого политик выступил с обращением, которое и стало объектом юмористического монтажа.