Трамп выложил шуточное видео с пристающим к самому себе Байденом

На видеозаписи политик "появляется" за своей же спиной, берёт себя за плечи и прижимается лицом к затылку.

Скандал вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена не прошёл мимо президента страны Дональда Трампа. Он выложил в своём твиттере шуточное видео, на котором политик приближается к себе сзади и обнимает за плечи.

— Добро пожаловать обратно, Джо, — гласит подпись под видео.

Поводом для шуток со стороны президента стало видеообращение Байдена, выложенное также в "Твиттере". В нём он объясняет своё поведение, которое смутило нескольких женщин, обвинивших его в непристойностях.

Среди прочего политик заявляет, что всегда пытается найти контакт с людьми, "приободрить их, пожать руку, взять за плечи", причём это касается в равной степени "и мужчин, и женщин, молодых и в возрасте".

В конце марта будущего кандидата в президенты Джо Байдена сразу семь женщин обвинили в непристойном поведении. Наибольшую огласку получила история с Люси Флорес, которая в 2014 году боролась за пост заместителя губернатора штата Невада.

Байден, помогавший ей и другим местным демократам, перед выступлением подошёл к ней сзади, положил руки на плечи, затем "вдохнул" запах её волос и поцеловал в голову. Политик заявил, что попросту не помнит такого, хотя никто и не поверил. Очевидно, именно эту историю пародирует видео Трампа.

Примечательно, что уже буквально через пару дней на защиту бывшего вице-президента от обвинений в харрасменте встал журналист газеты The Washington Post Джонатан Кейпхарт, заявивший, что у него также случился "интимный контакт" с Байденом, хотя они оба мужчины. Однако после этого количество обвинений только прибавилось.