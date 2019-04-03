Ещё две женщины обвинили Джо Байдена в неуместных прикосновениях

"Жертвами" стали 19-летняя Кейтлин Карусо и писательница Д. Дж. Хилл, возраст последней не уточняется.

Ещё две женщины обвинили экс-вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении — неуместных и двусмысленных прикосновениях. Как сообщает газета New York Times, таким образом количество жалоб возросло до четырёх.

Так, одну из них выдвинула 22-летняя Кейтлин Карусо. По её словам, когда ей было 19 лет, Байден положил руку на её бедро на мероприятии, которое было посвящено борьбе с сексуальным насилием. Девушка отметила, что пыталась "ёрзать" на стуле, чтобы показать, что ей некомфортно. Карусо заметила, что такие "объятия" со стороны Байдена длились слишком долго.

Второй "жертвой" стала писательница Д. Дж. Хилл. Она сообщила, что в 2012 году вместе с мужем приняла решение сфотографироваться с Байденом. По её словам, политик положил ей руку на плечо, а потом опустил её на спину. Как и в предыдущем случае, женщина чувствовала себя некомфортно.

Скандал вокруг Байдена начался после заявления политика Люси Флорес. Она поделилась откровенным воспоминанием о неожиданной встрече с политиком: во время предвыборного мероприятия пять лет назад Байден подошёл к ней, приобнял, понюхал волосы и поцеловал в затылок.

В ответ на обвинения Байден сделал официальное заявление. Он рассказал, что воспринял эти события под другим углом и не может припомнить случая за долгое время своей карьеры, когда вёл себя неуместно. Однако он заметил, что рад откровениям Флорес. Политик сообщил, что впредь будет это учитывать. Люси отреагировала на его сообщение положительно.