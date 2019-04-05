Врач рассказал, мог ли Порошенко обмануть тест на алкоголь и наркотики

Возможностей для этого масса. В том числе можно принять специальные препараты или витамины.

По случаю сдачи анализов на алкоголь и наркотики лидерами президентской гонки на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко Лайф обратился к психиатру-наркологу Алексею Казанцеву с вопросом, можно ли подтасовать результаты. Он рассказал, что есть огромное количество способов обмана тестирования.

— Есть методика плазмафереза, гемосорбции и так далее. Также, если незначительное было употребление психоактивных веществ, алкоголя, — это 3–5 литров воды, больше двигаться, исключить алкоголь, жирное, острое, чтобы печень справлялась с утилизацией токсических веществ, — рассказал нарколог.

По его словам, также могут помочь мочегонные препараты, сода, лимонный сок.

— Возможно использование синтетической мочевины, что довольно часто делается в Европе с различными приспособлениями, которые присоединяются к половым органам и их практически не видно, — добавил Алексей Казанцев.

Он уточнил, что средний срок выведения токсинов и лекарств составляет около пяти дней. Для изменения результата исследования, по его словам, также можно воспользоваться антитестами немецкого производства, которые связывают токсины от психоактивных веществ и образуют новые. Кроме того, ускоренного вывода токсинов можно добиться с помощью витаминов группы В и биологически активных добавок.

— Самую достоверную картину дало бы, если бы у Порошенко взяли срезы волос. Очень длительно психоактивные вещества там сохраняются — до трёх месяцев. А кровь можно очистить за короткий промежуток времени, — заключил собеседник Лайфа.

Лидеры президентской гонки на Украине Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали сегодня, 5 апреля, анализы на алкоголь и наркотики. Обследование действующий украинский лидер проходил в лаборатории стадиона "Олимпийский", шоумен же воспользовался услугами частной клиники, так как не доверяет государственному медпункту на стадионе. Экспресс-тест не выявил алкоголя и наркотиков в крови Порошенко. Результаты анализов Зеленского обещают раскрыть через три дня.