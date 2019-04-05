Киевлянин одним ударом в голову убил покупателя в супермаркете — видео

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Киевлянин одним ударом в голову убил покупателя в супермаркете — видео

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После нанесения удара убийца забрал ранее заказанную пиццу и направился в сторону касс.

Житель украинской столицы убил покупателя в супермаркете одним ударом в голову. Об этом сообщается на странице паблика "Киев оперативный" в "Фейсбуке".

Как сообщается, между мужчинами произошла перепалка возле отдела хлебобулочных изделий. После резкого удара один из них упал, а через некоторое время скончался.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как другой мужчина после того, как нанёс удар, спокойно забрал заказанную ранее пиццу и пошёл в строну касс. Сейчас его разыскивают полицейские.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный зарезал 58-летнюю женщину.

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