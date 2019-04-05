Уралец сменил имя на Пельмень ради двух центнеров любимой еды

Молодой человек решил поучаствовать в конкурсе продовольственной компании и смог выиграть его.

18-летний житель города Троицка Челябинской области Роман Марсельевич Грошев стал Пельменем Марсельевичем Кондольским, сообщает паблик "Типичный Челябинск".

— Прочитав условия, я посоветовался с братом, который был не против смены Ф.И.О, и решил попробовать. Вчера я пошёл и поменял имя и фамилию, — рассказал молодой человек.

Комментаторы новости разделились на два лагеря. Одни говорят, что парень поступил безумно, другие заявляют, что 200 килограммов пельменей на дороге не валяются.

Организаторы конкурса уже связались с Пельменем Марсельевичем, чтобы обсудить, как он будет забирать два центнера полуфабриката.

Ранее сеть ресторанов Domino’s Pizza выдала сертификаты на пожизненную пиццу тем, кто сделает татуировку с логотипом компании, однако потом выяснилось, что со "счастливчиков" будут брать налоги за "доходы" в виде бесплатной пиццы.